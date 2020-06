FC Barcelone – Mercato : Setien prêt à sacrifier Suarez pour Lautaro Martinez ?

Dans sa quête d’obtenir la venue de Lautaro Martinez, le FC Barcelone serait disposé à tout. Désiré par Lionel Messi, en personne, l’attaquant de 22 ans est jugé intransférable par l’Inter Milan. Les Milanais seraient uniquement vendeurs au cas où le Barça lèverait la clause libératoire de 111M€.

Pour faire baisser la note, les Catalans ont imaginé un autre stratagème pour réussir à conclure l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2023. Après avoir offert Vidal, Semedo, le FC Barcelone serait enclin à mettre une de ses stars dans la balance pour conclure l’affaire. Selon Quotidiano Sportivo, les Barcelonais auraient proposé une somme d’argent (compris entre 50 et 70M€) plus… Luis Suarez !

À 33 ans, l’Uruguayen reste un buteur redoutable avec 14 buts en 25 apparitions toutes compétitions confondues. Mais, l’ancien de Liverpool commence à connaître des blessures récurrentes. Sous contrat jusqu’en 2021 au Barça, Luis Suarez pourrait être tenté de connaître une nouvelle aventure. Sa hargne et son refus de la défaite pourraient plaire à la mentalité d’Antonio Conte.

Toutefois, toujours d’après le média transalpin, l’Inter Milan ne serait toujours pas favorable à un échange. Les dirigeants interistes restent bloqués sur le montant de la clause. Sans marge de manoeuvre pour ce mercato estival, le FC Barcelone est dans l’incapacité de payer 111M€. À l’heure actuelle, la probabilité de voir Lautaro Martinez rejoindre son compatriote Lionel Messi, en Catalogne, reste donc très faible.

Samuel Eto’o (former Barcelona): « Lautaro Martínez is doing very well, but people have a tendency to forget recent history. Luis Suárez has written history at Barça and and we must admit it. » [cat radio] pic.twitter.com/af3d0oRf3W

— barcacentre (from 🏡) (@barcacentre) June 10, 2020