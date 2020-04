FC Barcelone – Mercato : Umtiti trop cher pour le Napoli

A en croire les informations du Corriere dello Sport, Leonardo pourrait bien proposer la somme de 100 M€ réclamée par le Napoli pour le transfert de l’international sénégalais Kalidou Koulibaly (33 sélections, 1 but) au PSG. Egalement dans le viseur de Manchester United, le natif de Saint-Dié devrait changer d’air et pour lui succéder, Naples lorgnerait Samuel Umtiti, le Français du FC Barcelone.

One more day 💪🏽 keep strong and stay safe 🙏🏽 pic.twitter.com/3vu0lNsfRD

— Neymar Jr (@neymarjr) April 21, 2020