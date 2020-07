true

Désireux de garder Lionel Messi au club, le « présidentiable » du FC Barcelone Victor Font a évoqué son plan pour la Pulga.

Annoncé comme le principal opposant à l’administration Bartomeu pour les prochaines élections à la présidence du FC Barcelone, Victor Font continue sa tournée médiatique. Après la presse italienne il y a quelques jours, c’est au tour du quotidien « Olé » de donner la parole à l’homme d’affaires pour évoquer l’avenir de Lionel Messi.

Un projet sportif susceptible de convaincre Messi

Comme il l’a fait savoir, Font rêve de convaincre le sextuple Ballon d’Or sur le « projet sportif plutôt que sur le contrat », estimant que la situation avec Bartomeu était devenue « très grave » et pourrait coûter le départ de Léo Messi si rien n’est fait en janvier prochain.

« Nous avons passé des années à reconstruire tout l’organigramme technique du Barça et à contacter les plus grands talents de Barcelone disponibles. Le projet du Barça pour l’avenir doit inclure les professionnels qui connaissent le mieux le jeu, le style qui a amené le Barça au sommet du football mondial. Je suis sûr que c’est beaucoup plus important pour quelqu’un comme Leo que le type de contrat », a fait savoir Victor Font dont le projet est d’amener Xavi dans ses bagages.

Font dénonce la gestion du dossier par Bartomeu

S’il reconnaît ne pas avoir d’informations directes sur la volonté ou non de Messi de prolonger son contrat (« au-delà de celle proposée par Cadena Ser »), le candidat redoute surtout qu’il soit trop tard au moment des élections : « En janvier, Leo sera libre de négocier avec n’importe quel club et, par conséquent, un accord entre le Barça et le joueur devra être conclu avant ».