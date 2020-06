FC Barcelone – Mercato : un horizon déjà bouché pour le chouchou de Messi

true

Roberto Ayala (47 ans), membre du staff de l’équipe d’Argentine, demande à Lautaro Martinez de bien réfléchir avant de rejoindre le FC Barcelone.

Dans le dossier Lautaro Martinez – FC Barcelone, la sortie de Roberto Ayala pourrait avoir son importance. L’ancien de Valence est membre du staff de Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine.

Validée par Lionel Messi, la piste menant à Martinez (22 ans) pourrait se refroidir. L’attaquant de l’Inter Milan, sous contrat jusqu’en 2023, est courtisé par le FC Barcelone. Pour cela, il faudrait lever la clause libératoire fixée à 111M€. En Catalogne, l’Argentin serait amené à prendre la suite de Luis Suarez (33 ans).

Dans Olé, Roberto Ayala s’est montré soucieux pour le temps de jeu de l’Interiste : « Il faudra voir si Lautaro joue à Barcelone. Car, on oublie que Suárez est là. C’est une décision importante que Lautaro devrait prendre. »

Martinez au Barça ? Peut-être un avantage pour la sélection

Cette intervention jette un trouble sur la venue de Lautaro Martinez. Avec la concurrence de Suarez, son temps de jeu au FC Barcelone sera forcément plus réduit. L’international argentin risquerait de perdre sa place en sélection. Mais, l’optique d’évoluer avec Lionel Messi pourrait aussi convenir pour le futur de l’Albiceleste selon les dires d’Ayala : « Plus ils jouent ensemble, plus ils vont se connaître, ça peut être un avantage pour la sélection. »

En tout cas, Ayala laissera Lautaro Martinez comme seul libre arbitre de son destin : « C’est très difficile de donner des conseils. Je ne le ferai pas. Je lui souhaite toujours le meilleur pour sa carrière. Aujourd’hui à l’Inter, il a beaucoup grandi. Il a su gagner sa place. Il marque beaucoup de buts. »