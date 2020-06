FC Barcelone – Mercato : un incroyable retour de Guardiola avec Messi dans les tuyaux ?

true

Si l’on en croit les informations de la presse anglaise, le FC Barcelone pourrait tenter d’associer de nouveau Pep Guardiola et Lionel Messi.

Depuis 2012 et son départ du FC Barcelone, c’est une possibilité qui n’a jamais été sérieusement envisagée. Et si Pep Guardiola finissait par revenir s’installer sur le banc du club blaugrana ? C’est en tout cas ce qu’évoque le Daily Express ce dimanche.

Le quotidien britannique, qui en fait même sa Une, évoque un possible retour du coach espagnol pour entraîner de nouveau Lionel Messi au FC Barcelone. Quelques circonstances rendent le contexte favorable. Du côté de City, et c’est sans doute le point le plus important, le club est pour le moment suspendu de Coupes européennes pour les deux prochaines saisons. Alors que le TAS doit se prononcer prochainement sur cette sanction, l’avenir de Guardiola pourrait sérieusement s’assombrir si les Citizens étaient toujours exclus.

Du côté du FC Barcelone, qui tient plus que jamais sur le talent de Lionel Messi, Quique Setién ne parvient pas plus qu’Ernesto Valverde à redonner une âme au Barça qui voit en plus la Liga s’éloigner au fil des semaines. Le contexte semble donc parfait pour démarrer un nouveau cycle. Pep Guardiola peut-il être le grand architecte du prochain FC Barcelone ? Réponse dans les prochaines semaines.