FC Barcelone – Mercato : un lieutenant de Messi ne le trahira pas cet hiver

Suivi de près par l’Inter Milan au mercato hivernal, Arturo Vidal (32 ans) a très envie de prouver sa valeur lors de la seconde partie de la saison au FC Barcelone.

Il y a des dossiers qui touchent directement Lionel Messi au FC Barcelone. Arturo Vidal en fait partie. Arrivé en Catalogne sur la pointe des pieds en août 2018, l’international chilien s’est fait une place dorée dans le vestiaire blaugrana, où son sens du leadership et sa grinta sont appréciés par le capitaine du Barça.

Si le passé des deux hommes était divergent, le présent les a réunis, et Messi sait que Vidal est un maillon fort pour décrocher une nouvelle Ligue des champions en 2020. En coulisses, « La Pulga » ne souhaite donc pas son départ au mercato malgré l’intéret grandissant de l’Inter Milan à son égard.

« Je suis super calme et heureux à Barcelone »

Le milieu de 32 ans est conscient de l’intérêt que lui porte Messi et n’envisage pas de le trahir cet été. « Je ne pense pas à un transfert, et encore moins quand je suis en vacances comme maintenant, a-t-il ainsi glissé à La Gazzetta dello Sport. Mon agent s’en occupe. Je suis super calme et heureux à Barcelone, puis à mon retour vous verrez. Les gens connaissent ma valeur à Barcelone. »