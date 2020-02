FC Barcelone – Mercato : un nouveau riche veut piquer Suarez et/ou Griezmann au Barça !

true

L’Equipe évoque ce samedi un intérêt de l’Inter Miami pour Edinson Cavani, l’attaquant du PSG. Mais la franchise floridienne ciblerait aussi deux joueurs du FC Barcelone et non des moindres : Luis Suarez et Antoine Griezmann.



C’est l’ancien Parisien David Beckham qui dirige Miami, une nouvelle franchise qui dispose de moyens financiers importants avec le milliardaire Jorge Mas et son fils José, qui figurent parmi les plus grosses fortunes latinos aux États-Unis.

Jorge Mas avait clairement indiqué que Cavani et Suarez étaient dans son viseur, mais L’Equipe glisse donc aussi le nom de Griezmann. « Le propriétaire de MasTec (plus de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires) rêve également d’Antoine Griezmann dès la fin de son contrat (2024) avec le FC Barcelone. »