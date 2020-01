FC Barcelone – Mercato : un obstacle insurmontable sépare Xavi de Messi

true

Avec la défaite en Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético Madrid (2-3), le FC Barcelone de Lionel Messi se trouve de nouveau dans une situation incertaine. Et notamment Ernesto Valverde qui ne cesse d’être contesté.

Ces dernières heures, la RAC1 a fait une révélation qui a d’ailleurs fait mouche. Oscar Grau et Eric Abidal, deux dirigeants du Barça, ont rencontré Xavi à Doha au Qatar. Une rencontre qui aurait eu pour but de poser les bases d’une éventuelle future collaboration entre l’ancien numéro 6 aujourd’hui entraîneur et son club de toujours.

Sauf que Marca met grandement en cause cete possibilité ce vendredi soir. Le site du quotidien sportif explique en effet que tant que Josep Bartomeu sera à la tête du club, voir Xavi entraîner Lionel Messi semble impossible. Le milieu qui a tout gagné avec le Barça ne serait pas parti en bons termes avec la présidence et soutiendrait surtout Victor Font, rival de Bartomeu et probable candidat à la présidence du club en 2021. Voir Xavi sur le banc catalan ne semble donc envisageable que dans un an et demi. Au minimum.