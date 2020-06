FC Barcelone – Mercato : un pont d’or refusé pour un jeune disciple de Messi ?

C’est SPORT qui le dévoile ce lundi : le FC Barcelone aurait refusé une offre de 100 M€ pour Ansu Fati, sa jeune pépite, couvée par Lionel Messi en personne. Le quotidien ajoute que d’autres écuries anglaises que MU sont venues aux nouvelles pour voir s’il y avait une ouverture pour Fati, ces dernières semaines. Mais le refus pour l’offre des Red Devils semble être un bon élément de réponse…

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 8, 2020