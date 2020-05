FC Barcelone – Mercato : un proche de CR7 envoie Martinez dans les bras de Messi

true

Courtisé depuis plusieurs semaines par Lionel Messi au FC Barcelone, Lautaro Martinez (22 ans) est même envoyé en Catalogne par son compatriote Gonzalo Higuain.

Le dossier Lautaro Martinez semble se décanter. Courtisé depuis plusieurs semaines par Lionel Messi au FC Barcelone, l’attaquant de l’Inter Milan (22 ans) voit le bout du tunnel une semaine après avoir déclaré à ses dirigeants qu’il ne souhaitait que le Barça en cas de départ au mercato.

Si les tractations se poursuivent entre les deux clubs, Martinez est même envoyé en Catalogne par son compatriote Gonzalo Higuain. Invité à se répandre sur le sujet dans la presse argentine, le compagnon de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin a validé son possible départ au FC Barcelone.

« Quand le Barça vient te chercher, avec Messi… »

« Lautaro réalise une carrière en phase ascendante, il a un grand mérite de s’être fait une place dans une équipe comme l’Inter Milan, a glissé l’ancien buteur du Real Madrid dans le quotidien Olé. Il a déjà disputé la Copa América, il y a mis des buts et a toutes les qualités pour devenir le nouveau 9 de la sélection. Son avenir dépend de lui. Sa carrière est encore longue, il doit y aller étape par étape mais c’est compliqué. Le Real Madrid est venu me chercher quand j’avais 18 ans. J’allais dire quoi, non ? Je n’aimerais pas être à la place de Lautaro cet été. Je ne veux créer aucune polémique mais quand le Barça vient te chercher, avec Messi… C’est très difficile de dire non. »