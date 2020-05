true

Ce mardi, il est encore beaucoup question du cas Lautaro Martinez (Inter Milan, 23 ans) dans la presse catalane.

Au FC Barcelone, la priorité de l’été ne fait plus guère de doutes aujourd’hui. En quête d’un buteur pour préparer la succession de Luis Suarez, en fin de contrat dans un an, les Blaugranas ont jeté leur dévolu sur Lautaro Martinez (Inter Milan, 23 ans). Une piste qui rend les deux quotidiens catalans « SPORT » et « Mundo Deportivo » unanimes.

Lautaro Martinez utile à plus d’un titre au Barça

Ce mardi, le dossier Martinez fait encore l’objet d’un éclairage des deux côtés. Alors que « SPORT » s’enthousiasme pour sa récente information selon laquelle Nelson Semedo va être échanger contre Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio (Juventus) et rapporter 25 M€ en plus pour recruter l’attaquant de l’Inter, Mundo Deportivo s’attarde davantage sur le projet autour de Lautaro Martinez.

« MD » parle d’un « recrutement stratégique » : « Le Barça priorise de recruter le « 9 » pour sa colonne vertébrale du futur avec De Jong et Ter Stegen ». Selon eux, il n’y a pas de meilleurs moments pour se positionner puisque Lautaro dispose d’une clause libératoire encore abordable (110 M€) et que plusieurs joueurs de l’effectif du FCB intéressent le club milanais et peuvent permettre de baisser le prix. A côté de ça, il est bien évident que le transfert d’un Lautaro Martinez, avec qui Lionel Messi a une bonne connexion en sélection, serait un atout supplémentaire pour faire prolonger La Pulga (en fin de contrat en juin 2021)… Ou au moins lui faire passer la pilule de l’échec annoncé de faire revenir son ami Neymar.