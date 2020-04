FC Barcelone – Mercato : une alternative à Lautaro Martinez en Allemagne ?

true

Auteur d’une nouvelle saison de très haut niveau, Timo Werner (RB Leipzig, 24 ans) fait l’objet d’une lutte de poids lourds dans lequel le Barça espère s’immiscer.

En Espagne, son nom est plus régulièrement associé au Real Madrid qu’au FC Barcelone. Pourtant, il semblerait bien que ce soit les Catalans qui soient parmi les plus chauds pour accueillir Timo Werner (RB Leipzig, 24 ans) cet été. Si l’on en croit « Soccer Link », l’Allemand serait même l’un des tout premier choix du Barça en cas de départ d’Antoine Griezmann et pour apporter une concurrence à Luis Suarez en pointe.

Liverpool serait en pole sur le dossier

Sur le dossier du natif de Stuttgart, le FC Barcelone ne serait cependant pas le mieux placé puisque Liverpool, en quête d’un concurrent de poids à son extraordinaire trio offensif Mané – Firmino – Salah, souhaite aussi mettre le grappin sur Werner. L’attaquant du Red Bull serait même le premier choix de Jürgen Klopp qui tente de convaincre les dirigeants de faire l’effort.

Séduit, Timo Werner ne dirait pas non à un tel transfert mais il reste un obstacle de poids à franchir : trouver un accord sur le transfert. Leipzig ne compte pas laisser filer son goleador (27 buts, 12 passes décisives en 36 matches cette saison) et est largement maître du destin de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023. Même avec la crise sanitaire du covid-19, Timo Werner restera très très cher sur le marché…