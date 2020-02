FC Barcelone – Mercato : une avancée décisive sur le dossier du joker médical ?

true

Le FC Barcelone ayant officiellement communiqué sur une absence supérieure à cinq mois d’Ousmane Dembélé, le club catalan a sollicité la Fédération pour obtenir le droit à un recrutement en attaque sous la forme de joker médical. On le sait : le Barça s’est également fixé une petite enveloppe pour dénicher la perle rare en Espagne (15 M€) et cette recrue – si la direction parvient à la dénicher – ne pourra pas être alignée en Ligue des Champions.

Les discussions s’affinent au Barça

Ce jeudi matin, « Mundo Deportivo » et « SPORT » font le point sur l’avancée du dossier… Et pour une fois, ils sont sur la même longueur d’ondes ou presque. Les deux quotidiens catalans écartent désormais la piste Willian José (Real Sociedad, 28 ans), jusqu’alors le favori. « Trop cher et extracommunautaire », comme le rappelle « MD ».

Alors que « SPORT » parle d’une « limite de 72h » pour incorporer le remplaçant d’Ousmane Dembélé, Mundo Deportivo parle d’une nouvelle « réunion au sommet » de tout le secteur sportif impliquant Quique Setién (entraîneur), Eric Abidal (secrétaire technique), Ramon Planes (secrétaire technique adjoint) et Oscar Grau (directeur général).

Angel (Getafe), le nouveau favori des Blaugranas ?

Trois profils ressortent des discussions : Angel (Getafe), Lucas Pérez (Alaves), Loren (Bétis). Selon « SPORT », il est cependant peu probable qu’il s’agisse du buteur sévillan, assez compliqué à sortir en cette période de l’année. En revanche, le profil d’Angel attire l’attention, lui dont son président a semblé se montrer ouvert à le laisser filer : « Le Barça ne peut pas dire non », a notamment déclaré Angel Torres Sanchez, le boss du petit club de la banlieue sud de Madrid.