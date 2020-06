FC Barcelone – Mercato : une dernière condition pour finaliser le chouchou de Messi

true

Selon Mundo Deportivo, l’Inter Milan pourrait vendre Lautaro Martinez (22 ans) au FC Barcelone uniquement s’il trouve au préalable son successeur.

Priorité absolue du FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter Milan pour un chèque de 111M€. Mais, le club lombard souhaiterait au préalable dénicher son remplaçant d’après Mundo Deportivo. Ces dernières semaines, les noms d’Edinson Cavani (PSG) et Timo Werner (RB Leipzig) ont été évoqués. Les Interistes seraient aussi favorables à prendre un joueur d’avenir dans le but de le faire briller au plus haut niveau. Cette stratégie avait déjà été utilisée dans le cadre de l’arrivée de Lautaro Martinez.

Antonio Conte, entraîneur de l’Inter Milan, pousserait plus pour obtenir un attaquant confirmé en complément de Romelu Lukaku. Une chose est certaine dans la saga Lautaro Martinez, son avenir se situe entre le FC Barcelone et l’Inter Milan.

Lautaro déjà d’accord sur le salaire et la durée du contrat ?

L’attaquant argentin de l’Inter Milan a fait savoir que sa volonté première était de signer au FC Barcelone même s’il n’exclut pas de rester en Italie. Il se serait déjà mis d’accord sur un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 12 millions d’euros. En Catalogne, Lionel Messi attend de pied ferme son compatriote pour donner du clinquant à l’attaque.