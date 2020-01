FC Barcelone – Mercato : une improbable rumeur venue d’Angleterre

C’est le dernier jours du mercato d’hiver. Et forcément, les rumeurs affluent. Le FC Barcelone, fort logiquement, n’échappe pas à la règle et ce en dépit du fait que le club catalan ait laissé entendre, hier, qu’aucun attaquant ne débarquerait dans les prochaines heures en remplacement de Luis Suarez.

Pas de joueur devant, mais plutôt un milieu de terrain à vocation offensive si l’on en croit Sky Sports. En effet, Willian, qui n’a pas prolongé son contrat avec les Blues, serait clairement dans le viseur. Les dirigeants catalans pourraient même faire, dixit le média, une offre de 24 millions d’euros.

#Chelsea have rejected #Barcelona‘s bid for #Willian. The winger is fundamental for Lampard. Now #Barça are in talks with #Braga to reach an agreement for #Trincão in a deal worth €31 million (clause): €20M cash + #AbelRuiz (valued €11M). #transfers #FCB @NicoSchira

— Chelsea4Ever💙💙💙🌎 (@wadjaroland) January 31, 2020