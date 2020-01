FC Barcelone – Mercato : Messi aurait droit au clone de Cristiano Ronaldo cet été !

true

Le FC Barcelone n’a pas encore brillé sur ce mercato. Des dysfonctionnements sont apparus concernant le traitement du dossier de l’avant-centre censé venir remplacer Luis Suarez. La piste Rodrigo a notamment mis en lumière les limites des dirigeants du club catalan, qui donne l’impression de ne pas jamais vraiment marcher dans la même direction. Francisco Trincao pourrait les réconcilier.

Le Barça très chaud sur Trincao

Selon Mundo Deportivo, l’arrivée du « nouveau Cristiano Ronaldo » est déjà programmée pour cet été. À 20 ans, le joueur du Sporting Braga peut évoluer aux trois postes de l’attaque. Il est donc connu au Portugal pour posséder des qualités qui ressemblent à CR7, de par la vitesse et la corpulence (1,86m). Trincao est toutefois gaucher et plutôt ailier droit. International Espoirs, le Portugais a marqué deux buts et distillé autant de passes décisives en 11 matches disputés cette saison en championnat.

‼️ Trincao, avanzado para ser del Barça y Matheus, al caer 👉 El club azulgrana quiere atar para junio al primero y para ya al pivote del Palmeiras, que iría cedido al Valladolid ✍️ Vía @RogerTorello y @ffpolohttps://t.co/UFEnMfm4LH pic.twitter.com/etIYByIG3K — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 31, 2020

MD annonce par ailleurs que le Barça travaille également sur la piste Matheus Fernandes, milieu de terrain de Palmeiras (21 ans). L’idée du club catalan serait de le recruter et le prêter ensuite au Real Valladolid de Ronaldo et Hatem Ben Arfa afin qu’il s’aguerrisse en Liga jusqu’en juin. Le Brésilien pourrait coûter 7 millions d’euros (+ 4 M€ de bonus).