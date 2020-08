FC Barcelone – Mercato : une offre ahurissante est tombée sur le bureau de Bartomeu

true

Acheté par le FC Barcelone l’hiver dernier, l’attaquant portugais, Francisco Trincao, aurait déjà reçu une offre de rachat. Stupéfiant.

Qui dit mercato dit, parfois, information très étonnante. Et de toute évidence, le quotidien catalan, Sport, en propose une ce matin à ses lecteurs au sujet du FC Barcelone. Le club qui, l’hiver dernier, a déboursé plus de 30 millions d’euros pour recruter à Braga l’attaquant portugais, Francisco Trincão, aurait déjà reçu une offre de rachat à son sujet !

Et pas n’importe laquelle puisque Sport évoque la rondelette somme de 60 millions d’euros. Proposition émise par un club anglais sans que l’on connaisse l’identité de ce dernier. Le Barça, à court de liquidités et qui se doit de vendre pour pouvoir acheter Lautaro Martinez notamment, aurait refusé l’offre. Et de manière catégorique.

Trincão est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2025. Et devrait donc disputer ses premières minutes au Camp Nou lors de la reprise de la Liga.