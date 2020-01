FC Barcelone – Mercato : une offre rejetée pour Lautaro Martinez (Inter Milan) !

false

Le FC Barcelone cherche un attaquant pour remplacer Luis Suarez, blessé et indisponible pour encore plus de trois mois. L’ensemble des médias espagnols annoncent que le Barça a choisi Rodrigo, le joueur de Valence, et que son transfert est en cours de finalisation. Mais selon Sport, Rodrigo n’était pas le plan A du club catalan.

D’après le quotidien, le Barça aurait formulé une offre pour Lautaro Martinez, l’attaquant argentin de l’Inter Milan, très apprécié de Lionel Messi. Mais l’Inter aurait refusé de libérer son buteur. Toutefois, le Barça envisagerait déjà de revenir à la charge cet été. Et ce serait en juin, car pendant 15 jours, Martinez dispose dans son contrat d’une clause de cession fixée à 111 M€, en fin de saison.