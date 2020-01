FC Barcelone – Mercato : une pépite sacrifiée pour faire la place à Rodrigo !

true

Dans les derniers jours du Mercato de janvier, le FC Barcelone va tenter de faire signer un attaquant pour palier à la blessure de Luis Suarez, au moins absent jusqu’en avril. Le nouvel entraîneur blaugrana Quique Setién n’a d’ailleurs pas fait de mystère sur le sujet la semaine passée : « Nous envisageons cette solution mais nous devons encore mûrir un peu plus les choses, ce n’est pas un problème qui m’inquiète trop. C’est une question que nous allons traiter en profondeur avec la direction et nous verrons ce qui est le plus pratique ».

Les négociations pour Rodrigo sont lancées

Et concernant l’identité de l’heureux élu, ça ne fait plus guère de doutes : il s’agit de l’espagnol Rodrigo (FC Valence, 28 ans). En conférence de presse ce mardi, Albert Celades, le coach du club Che, a reconnu que des discussions étaient lancées : « J’ai une communication directe avec le club, mais les choses internes restent entre nous. Rodrigo est un très bon joueur, c’est la raison pour laquelle le Barça, et les grandes équipes le veulent. Les négociations sont ouvertes, il ne faut pas le cacher ».

Carles Pérez file à la Roma sans contrepartie

Sur ce dossier, le plus dur pour le Barça était de dégager des liquidités pour permettre au deal de se faire. La direction blaugrana a donc décidé de sacrifier l’une des pépites de sa Masia : Carles Pérez (ailier droit, 21 ans). D’après « Mundo Deportivo », le FC Barcelone va céder son international Espoirs (2 capes) à l’AS Roma, sans aucune clause de rachat dans son contrat. Le deal interviendra demain à l’issue de la visite médicale de Pérez, qui s’engagera alors jusqu’en juin 2024 et rapportera 15 M€ à son club formateur.