FC Barcelone – Mercato : une révolution se prépare, Messi menace de partir !

La lourde débacle du FC Barcelone face au Bayern Munich (2-8) va avoir de lourdes répercussions sur l’été des Blaugranas.

« Piqué a raison. Ce n’est pas le moment pour prendre des décisions, mais nous en avons en tête. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des champions. Aujourd’hui est un jour pour réfléchir. A partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées. Nous nous excusons auprès des supporters du Barça et de nos partenaires », a déclaré hier le président Josep Maria Bartomeu.

Des élections anticipées en préparation au Barça

Comme rapporté par Mohamed Bouhafsi, le premier changement sera le limogeage du coach Quique Setién, nommé en janvier dernier et qui n’est pas parvenu à remettre un fond de jeu au Barça. Son départ était attendu mais plusieurs autres têtes pourraient aussi tomber dans l’organigramme (Abidal, Planes, Grau). La presse catalane explique notamment que des élections anticipées vont avoir lieu à la présidence. Initialement prévues en janvier puis repoussées à l’été 2021, celles-ci pourraient avoir lieu dès mars prochain. Le vrai début d’une révolution en interne ?

Le clan Messi met la pression

Chez les joueurs, cette déroute remet au centre des attentions un autre cas particulier : celui de Lionel Messi (33 ans), aux abonnés absent hier et en fin de contrat en juin 2021. D’après Cadena Cope, l’entourage du sextuple Ballon d’or serait « extrêmement remonté » après l’humiliation infligée par le Bayern. Si des changements forts et visibles n’interviennent pas durant l’été, Messi envisage de quitter son club de toujours, lui qui dispose d’une clause pour partir libre valable durant tout le Mercato 2020. Sur les trois dernières saisons, le Barça a vécu d’énormes désillusions européennes avec deux remontadas (AS Rome, Liverpool) et maintenant la fessée du Bayern.