FC Barcelone – Mercato : une saignée se prépare autour de Messi

Malgré les propos de Quique Setién, il semble que le FC Barcelone se prépare à faire place nette autour de Lionel Messi.

Plus tôt dans la journée, l’entraîneur de Lionel Messi avait été clair. Pour Quique Setién, de gros bouleversements au sein de l’effectif du FC Barcelone ne sont pas nécessaires. « Je ne suis pas en faveur de faire une révolution. Il est certain que l’on va devoir intégrer des joueurs, mais pas parce que cette équipe est épuisée ou fatiguée», a estimé le coach espagnol.

Mais si l’on en croit les informations du quotidien As, l’opinion de sa direction est bien différente. En effet, pas moins de neuf joueurs, et pas forcément des secondes couteaux, seraient sur le départ afin de faciliter quelques arrivées ronflantes cet été (Neymar, Lautaro Martinez, N’Golo Kanté…).

Les Français Umtiti, Todibo, Dembélé et Griezmann ne seraient pas retenus. Même chose pour Philippe Coutinho, actuellement prêté au Bayern et qui pourrait servir de monnaie d’échange pour Kanté. Nelseon Semedo et Junior Firpo pourraient eux faire de la place pour d’autres latéraux, alors que le milieu de terrain pourrait se délester de Rakitic et Arturo Vidal. Une lessive d’envergure qui permettrait d’offrir des joueurs de qualité à Lionel Messi. Mais entre le plan initial et la réalité, le décalage est souvent important…