FC Barcelone – Mercato : une tentative désespérée pour retenir le chouchou de Messi

Alors que Lautaro Martinez semble plus proche que jamais de rejoindre Lionel Messi, un certain Fabio Capello milite pour le voir rester à l’Inter.

C’est une grande perte qui se profile pour la Serie A. Lautaro Martinez, l’attaquant star de l’Inter Milan, est sur le point de rejoindre le FC Barcelone de Lionel Messi si l’on en croit le quotidien argentin Olé.

Un départ que du côté de l’Italie, on ne voit évidemment pas d’un bon œil. Déjà offensif il y a quelques semaines sur le sujet, Fabio Capello a de nouveau averti le joueur sur l’antenne d’El Larguero. « Je pense qu’il vaut mieux être un titulaire à l’Inter qu’un remplaçant à Barcelone », estime le mythique coach italien.

Assurant qu’aller « à Barcelone et devenir titulaire avec Luis Suarez est difficile », Capello conseille donc à Lautaro Martinez de rester en Italie. Même s’il reconnaît évidemment ses grandes qualités. « Lautaro Martinez est un très bon joueur. Il a tout – beaucoup de qualité, des mouvements très rapides et il est aussi très bon quand il tire au but ». A voir désormais si l’Argentin donnera tort à la légende italienne en s’imposant aux côtés de Lionel Messi.