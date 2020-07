FC Barcelone – Mercato : Xavi clame son envie de revenir au Barça

true

Dans un entretien à Marca, Xavi a réédité son souhait de retrouver le FC Barcelone. Mais, l’ex-milieu relayeur respecte la position de Quique Setién.

Après la perte de la Liga, au détriment du Real Madrid, le FC Barcelone est en crise. Il reste la Ligue des Champions pour que les équipiers de Messi sauvent la saison. Pour le moment, après une saison galère, le Barça demeure sans trophée.

Forcément, Quique Setién est déjà sur la sellette. L’ex-coach du Bétis a échoué à redresser les pensionnaires du FC Barcelone. Pire, dans le sprint final, ils se sont fait rattraper par un Real Madrid de gala (10 victoires sur les 11 dernières journées). Des supporters du FC Barcelone réclament le retour de Xavi. L’ex-milieu de terrain a tout gagné avec son club formateur. Il connaît par coeur la philosophie inhérente au club culé.

Dans un entretien accordé à Marca, Xavi, actuel entraîneur d’Al-Sadd, a évoqué ses objectifs futurs. Franc, le champion du monde 2010 avec l’Espagne veut revenir au FC Barcelone. « Je ne le cache pas, et je l’ai toujours dit, mon objectif principal, quand ça pourra se faire, c’est le Barça. »

Avant de poursuivre. « C’est ma maison, et ce serait un rêve, a avoué Xavi. Mais, aujourd’hui, je suis concentré sur Al-Sadd, en attendant la prochaine saison. Quand je devrai venir au Barça, que ce soit à court ou long terme, je viendrai. »

En attendant un éventuel retour, Xavi a tenu à prendre la défense du critiqué Quique Setién. « Par-dessus tout, je dois respecter Quique Setién. Je souhaite tout le meilleur à l’équipe. Parfois, le Barça joue très bien ; d’autres fois, bien ; d’autres fois, pas si bien. Mais j’aime les idées de Setién, actuellement et avec ses équipes précédentes : dominer et pratiquer un jeu spectaculaire. » Actuellement placé à l’isolement à la suite d’un test positif au Covid-19, Xavi n’a pas perdu ses ambitions. Josep Maria Bartomeu, président du Barça, et Quique Setién sont prévenus.