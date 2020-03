FC Barcelone : Messi a fêté l’anniversaire d’un de ses plus beaux exploits

true

La carrière de Lionel Messi est jalonnée d’exploits en tous genres, de records battus, de trophées. Mais il est certains moments de grâce plus doux que les autres. Marquer contre le Real Madrid, par exemple, a toujours été un moment à part pour l’idole du FC Barcelone.

Eh bien, hier mardi 10 mars, « La Pulga » a célébré le treizième anniversaire de son triplé contre les Merengue. A seulement 19 ans, celui qui commençait à s’imposer au sein du onze de départ « blaugrana », avait trompé Iker Casillas à trois reprises, deux fois de près, la dernière après un slalom réalisé à une vitesse ahurissante.

Malgré ce triplé, le Barça ne s’était pourtant pas imposé (3-3) et s’en était mordu les doigts. En effet, à la fin de la saison, il avait terminé à égalité de points avec le Real Madrid et c’est ce dernier qui avait été sacré champion d’Espagne, à la différence de buts particulière (victoire 2-0 à l’aller). Une conclusion décevante qui ne s’est plus souvent produite pour l’Argentin…