FC Barcelone : Messi and Co désavantagés par le Covid-19 pour une reprise de la Liga ?

true

Alors que la Liga va se battre pour redémarrer en juin, le plan de déconfinement de la Catalogne pourrait sérieusement mettre en difficulté le FC Barcelone.

Si la LFP a pris la décision en France d’arrêter le championnat et de figer les positions après 28 journées, ce n’est pas encore le cas de son homologue espagnole. Javier Tebas a même fait des pieds et des mains pour que les clubs de Liga puisse revenir à l’entraînement, de manière individuelle, dès ce mardi. Un choix fait par le FC Barcelone qui a programmé des tests médicaux dans la journée.

La Catalogne déconfinée après le 11 mai ?

Cependant, au niveau de l’Etat, un problème pourrait prochainement se poser et désavantager l’équipe de Lionel Messi sur une éventuelle reprise du championnat, espérée pour le mois de juin. En effet, le plan de déconfinement – qui devrait démarrer le 11 mai comme en France – va être régionalisé et comme le rapporte « El Pais », la Catalogne pourrait avancer un peu moins vite que les autres provinces d’Espagne.

Le département régional de la Santé s’est alarmé du début de semaine désastreux dans la région (+2 000 nouveaux cas déclarés de Covid-19 lundi) et redoute que, du fait de la densité élevée de population et de la forte mobilité dans la région, une deuxième vague arrive plus vite que prévue. Il se pourrait que les règles sanitaires strictes demeurent les mêmes pour une à deux semaines … Voire même davantage. Difficile dans ces conditions de pouvoir imaginer ne serait-ce qu’un entraînement en groupe alors un match à huis-clos…