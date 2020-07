FC Barcelone : Messi bientôt entraîné par un ancien flop du PSG ?

true

Auteur d’un passage raté au PSG en tant que directeur sportif, Patrick Kluivert pourrait succéder à Quique Sétien comme entraîneur du FC Barcelone.

Jeudi soir, après la défaite au Camp Nou face à l’Osasuna (1-2), Lionel Messi a dégoupillé. A sa façon. Habituellement très langue de bois, le sextuple Ballon d’Or a dit ce qu’il avait sur le cœur et ça ressemblait à un énorme désavœu pour son entraîneur, Quique Setién. En gros, avec lui, les Blaugranas vont dans le mur. C’est arrivé en Liga et, si les dirigeants le gardent, ça arrivera en Champions League.

Seulement, l’Argentin pense certainement à une pointure pour le banc, genre Pep Guardiola ou son ancien coéquipier Xavi. Mais El Mundo Deportivo révèle ce dimanche en Une un nom inattendu pour succéder à Sétien. Un nom qui risque de provoquer la stupeur chez les supporters catalans et un fou rire chez les Parisiens : Patrick Kluivert.

L’éphémère directeur sportif du PSG serait le mieux placé pour succéder à Sétien, selon EMD. Il aurait pour lui de bien connaître Frenkie De Jong, qu’il pourrait mieux adapter à l’équipe, d’avoir le soutien des tauliers du vestiaire et d’être en phase avec les jeunes (Fati, Puig), qu’il devra incorporer. Et tant pis si son expérience d’entraîneur se résume à la réserve de Twente, à la sélection de Curaçao et à un poste d’adjoint au Cameroun. Le Barça aurait fait son choix et il s’annonce déroutant !