FC Barcelone : Messi chasse sur le terrain de Benzema pour répondre au Real Madrid

Attendu au tournant après la victoire du Real Madrid, le FC Barcelone a su répondre au Bétis (3-2). Et Lionel Messi a été une nouvelle fois capital.

Difficile, au terme des deux rencontres du jour en Espagne, de ne pas faire des parallèles entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les deux formations ont toutes les deux dû batailler en déplacement après avoir concédé l’ouverture du score. Et même leurs vedettes offensives, Karim Benzema et Lionel Messi, ont connu une soirée semblable.

Habitués à briller cette saison en marquant des buts, les deux hommes se sont illustrés de manière différente ce dimanche. Le numéro 9 madrilène a offert le troisième but merengue à Lucas Vazquez en devenant au passage le meilleur passeur décisif de l’histoire du Real Madrid devant un certain Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi s’est chargé de lui répondre avec encore plus de brio. Ce n’est pas une, ni deux, mais trois passes décisives que la Pulga a offert contre le Bétis. De Jong, Busquets et Lenglet ont bénéficié de ses offrandes. Une nouvelle démonstration de la palette inépuisable de Messi, qui a donc répondu de belle manière à son rival madrilène.