FC Barcelone : Messi & Co surveillés pendant les fêtes ?

Dans l’optique d’un début d’année périlleux pour le FC Barcelone, Ernesto Valverde a laissé des devoirs de vacances à Lionel Messi et ses coéquipiers.

Si Ernesto Valverde a accordé entre une semaine et dix jours de repos aux joueurs du FC Barcelone pour les fêtes, le coach des Blaugranas n’a pour autant pas fait de cadeaux à Lionel Messi et ses coéquipiers. Comme le rapporte « AS« , les joueurs catalans n’auront que quatre jours de vrai repos durant cette fin d’année.

Un programme personnalisé lancé depuis le 26 décembre

Si les Européens reprendront le chemin de l’entraînement dès dimanche et que les Sud-Américains bénéficieront d’une rallonge jusqu’au 2 janvier, tout le monde sans exception est parti avec un programme d’entraînement personnalisé conçu par les préparateurs physiques du Barça José Antonio Pozanco, Edu Pons et Antonio Gomez.

Espanyol, Atletico… et Real Madrid pour lancer l’année 2020 ?

Les joueurs ont eu quartier libre entre les 22 et 25 décembre. En revanche, depuis le 26 décembre, ils sont dans l’obligation de travailler au minimum dans l’optique de la reprise avec le Barça. En efft, Ernesto Valverde craint énormément le programme du début du mois de janvier qui verra le FC Barcelone affronter l’Espanyol dans un derby qui sent la poudre avant d’enchaîner sur une tournée en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe d’Espagne face à l’Atletico Madrid puis éventuellement contre le Real Madrid ou Valence.