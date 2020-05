FC Barcelone : Messi couronné meilleur joueur de la planète par un grand défenseur

true

L’expérimenté capitaine du PSG estime que Lionel Messi est le meilleur joueur de la planète, devant Neymar et Cristiano Ronaldo.

Qui d’autre qu’un défenseur expérimenté et renommé peu trancher l’éternel débat du meilleur joueur de la planète football ? Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Thiago Silva, qui a affronté les deux avec le PSG ces dernières années (et s’en est toujours mal sorti), a une idée très précise sur la question, qu’il a détaillée au site officiel de son club.

« C’est Messi. Après, c’est Cristiano Ronaldo et Neymar. Ce sont des joueurs très difficiles à arrêter. Si tu n’as pas le pistolet dans la poche, tu ne peux pas les arrêter. Tu dois être attentif à tous les moments du matches pour essayer de faire le moins d’erreurs possibles car chaque moment peut changer le match. »

Le Brésilien aurait pu régler une partie de ses problèmes de pistolet s’il avait fait les efforts nécessaires pour signer avec le FC Barcelone il y a quelques années, quand Neymar y côtoyait encore Messi. Hélas pour lui, il a préféré l’argent des Qataris et les triomphes faciles. Et l’a payé avec la remontada de 2017 et un palmarès européen vierge…