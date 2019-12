FC Barcelone : Messi en quête d’un chiffre rond face au Real Madrid

S’il marque ce soir contre le Real Madrid dans le Clasico, Lionel Messi inscrira le 250e but de sa carrière au Camp Nou avec le FC Barcelone.

Depuis le week-end dernier, les médias espagnols n’en ont plus que pour le Clasico qui oppose cette saison les deux premiers du classement, à égalité de points au moment du coup d’envoi. Et il est évidemment beaucoup question de Lionel Messi, qui adore faire des misères au Real Madrid.

Ce qui revient moins souvent, c’est que l’Argentin du FC Barcelone pourrait atteindre un total tout rond ce soir s’il trouve le chemin des filets : en effet, il s’agirait de son 250e but au Camp Nou avec le maillot « blaugrana ». Là où ça devient incroyable, c’est quand on le rapporte à son nombre de matches : 232 !

🗣️ MILESTONE IN SIGHT!

Messi is only goal away from scoring his 250th league goal for Barcelona at the Camp Nou.

As it stands:

🔵 232 appearances

🔴 249 goals

🔵 85 assists#ElClasico pic.twitter.com/zDzW7UMzki

— MESSISTATS (@MessiStats_) 17 décembre 2019