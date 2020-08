FC Barcelone : Messi est furax, il a trouvé une taupe au Barça ! 

true

Lionel Messi (33 ans) est en proie au doute quant à son avenir au FC Barcelone. Ce ne sont pas les dernières fuites qui vont le convaincre de rester dans ce panier de crabes.

À quoi ressemblera l’avenir de Lionel Messi ? La question met en émoi tous les supporters du FC Barcelone qui ne savent pas sur quel pied danser une semaine après la sortie de route humiliante contre le Bayern Munich en Ligue des champions (2-8).

L’attaquant argentin s’est déjà entretenu avec Ronald Koeman pour en savoir davantage sur ses intentions à la tête du Barça. Le contenu de cette toute récente discussion a déjà fuité dans la presse – sur les ondes de la RAC1 – ce qui a eu le don d’agacer « La Pulga » au plus haut point. Clarin dresse un état des lieux du cas Messi et explique que ce dernier est furieux de voir que tous ses faits et gestes sont constamment épiés en Catalogne.

Messi est persuadé que le Barça est infiltré de l’intérieur

Pire, il serait persuadé depuis quelque temps que la RAC1 trouve ses sources au sein-même du club blaugrana. Cette théorie est plausible dans le sens où la station du groupe Godó ui jouerait ouvertement en faveur du parti au pouvoir à Barcelone. Le média argentin laisse toutefois entendre que ce même Messi, qui veut un grand ménage parmi ses dirigeants, envisage toujours de rester au Barça. Ne serait-ce que pour le cadre de vie qu’il offre à sa famille.