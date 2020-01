FC Barcelone : Messi et Griezmann ont lâché Luis Suarez pendant le derby

true

En se déplaçant sur la pelouse du dernier de Liga, le FC Barcelone de Lionel Messi pouvait légitimement espérer reprendre deux points d’avance sur le Real Madrid avec une victoire. Finalement, les Blaugrana se sont contentés d’une unité qui les place à égalité avec les Merengue.

Si le scénario du match leur laissera des regrets avec le but égalisateur concédé à la 88e minute, Luis Suarez n’a de son côté rien à se reprocher. L’attaquant uruguayen, dans la lignée de sa saison remarquable (11 buts, 7 passes décisives), a porté les siens. Un but d’une reprise de volée magnifique de maîtrise et un service d’orfèvre pour Arturo Vidal, Luis Suarez était partout. Impliqué dans les dix derniers buts du FC Barcelone (quatre buts et six passes décisives), son importance est incontestable.

Une importance d’autant plus capitale dans un derby où Lionel Messi et Antoine Griezmann ont tout simplement disparu de la circulation. Les deux stars offensives du Barça n’ont jamais pesé et peuvent donc remercier leur partenaire offensif. Même si on peut compter sur la presse espagnole pour rappeler leur soirée bien compliquée.