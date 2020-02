FC Barcelone : Messi et Piqué ne croient pas la version de Bartomeu sur le Barçagate

true

Lionel Messi (32 ans) et consorts se sont expliqués avec Josep Maria Bartomeu concernant la polémique calomnieuse qui frappe le club catalan.

Lionel Messi a démarré timidement l’année. Lauréat de son sixième Ballon d’Or fin 2019, l’attaquant du FC Barcelone brille essentiellement par la passe en 2020 et reste sur quatre matches sans faire trembler les filets.

El Barça, que se ha reunido repetidamente con su entorno, ha llegado a un principio de acuerdo con Lautaro Martínez, aunque no ha negociado aún con el Inter. La idea del club azulgrana sería negociar con el Inter y no acudir a la cláusula de los 11 millones de euros. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) February 16, 2020

Lundi, « La Pulga » a reçu un joli lot de consolation en remportant lundi à Berlin les Laureus World Sports Awards, prix récompensant le meilleur sportif de l’année écoulée. Il lui fallait bien cette récompense pour oublier les dernières secousses qui agitent son club. Le « Barçagate » est ainsi dans toutes les têtes en Catalogne.

Le groupe WhatsApp carbure à plein régime

Pour ne pas perdre la face, Josep Maria Bartomeu se serait expliqué directement avec Messi et consorts sur les agissements supposés. D’après As, le scepticisme est de mise dans leur esprit. Les Barcelonais auraient ainsi passé une bonne partie de leur journée d’hier à alimenter leur discussion sur WhatsApp en évoquant cette polémique. Il en ressortirait beaucoup de doutes sur la clarification présidentielle. Certains cadres (Piqué en premier lieu) seraient même « usés et lassés » par tant de dossiers extra-sportifs.