FC Barcelone : Messi et sa bande ont trouvé une nouvelle raison d’enrager contre le Real Madrid

Une fois n’est pas coutume, le Real Madrid a joué avant le FC Barcelone dans cette journée de Liga. Et les hommes de Zinédine Zidane n’ont pas tremblé puisqu’ils ont réussi à aller chercher trois points capitaux dans la course au titre sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0). Un succès qui a été acquis en deuxième période, avec un scénario que les supporters du FC Barcelone ont déjà du mal à accepter.

En effet, malgré une domination plutôt nette dans le jeu, les Madrilènes semblaient bien incapables de trouver la solution pour débloquer la partie. Il aura fallu attendre un coup de main salvateur du VAR pour relever, bien après la faute, que Dani Garcia a marché sur le pied de Marcelo dans la surface lors d’une intervention défensive. Une sanction que Sergio Ramos ne s’est pas privé de convertir avec un penalty parfaitement transformé.

Si ce penalty obtenu a posteriori a déjà provoqué de la frustration, compte tenu du scénario du match qui a amené l’arbitre à revenir sur la faute après plusieurs minutes de jeu effectif, c’est surtout la suite du match qui fait déjà enrager les fans du FC Barcelone. Quelques minutes plus tard, Sergio Ramos, de manière involontaire, a lui aussi marché sur le pied de Raul Garcia en pleine surface madrilène, sans que l’arbitre ne trouve rien à y redire.

75’: Raúl García down in the box, stepped on by Sergio Ramos. Was it worth reviewing? What do you think? @InsideAthletic @northwarrior_ @bzarrabeitia pic.twitter.com/9G2B6AUGgB

— Peña Athletic Club California ? #StayHome (@AthleticClubCal) July 5, 2020