FC Barcelone : Messi et ses partenaires invités à sauver le club financièrement !

true

Les dirigeants du FC Barcelone attendent que leurs joueurs proposent d’eux-mêmes de baisser leurs salaires durant la crise sanitaire.

Si, en France, le gouvernement a annoncé dès le début de la crise sanitaire qu’il aiderait toutes les entreprises et tous les salariés financièrement, les autres pays n’ont pas fait preuve d’autant de générosité. Du coup, charge à chacun de trouver un moyen de survivre en ces temps si compliqués.

En Ecosse, Heart of Midlothian a demandé à ses joueurs de réduire leur salaire de moitié. Ou de partir. En Suisse, le FC Sion a licencié ses joueurs les plus âgés. Et au FC Barcelone, le Mundo Deportivo assure que les dirigeants attendent que leurs joueurs fassent d’eux-mêmes un effort !

🗞️ La portada del sábado 21 de marzo 🔎 ‘Informe Lautaro’https://t.co/tHSx5tjJVn pic.twitter.com/ggGTgfKoui — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) March 20, 2020

Comprenez par là que Lionel Messi et ses partenaires doivent proposer de ne recevoir qu’une partie de leur salaire ! « Nos joueurs et athlètes sont des êtres humains et ne sont pas étrangers à ce qui se passe autour d’eux », a expliqué une source interne au club. Une idée pas si loufoque car on se rappelle que l’été dernier, Gerard Piqué avait révélé que lui et ses coéquipiers étaient prêts à baisser leurs salaires pour faire revenir Neymar…