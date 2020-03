FC Barcelone : Messi, meilleur créateur d’occasions depuis cinq ans

true

Une étude menée par l’observatoire du football montre que Lionel Messi est bien un extraterrestre, ce que tout le monde savait, mais qu’il est seul au monde. Bien sûr, il est à la lutte avec Cristiano Ronaldo pour le nombre de buts marqués, de trophées soulevés et de Ballon d’Or gagnés.

Mais le CIES a comptabilisé le nombre d’occasions générées depuis cinq ans et, à ce niveau, l’Argentin est loin, très loin de la concurrence. D’ailleurs, dans ce classement, Cristiano Ronaldo n’apparaît même pas. Messi a créé 158 occasions pour lui et ses partenaires du FC Barcelone.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Son dauphin est Angel Di Maria et il en totalise… 109. On ajoutera qu’en jouant au PSG, qui surclasse tout le monde en France grâce au dopage financier, il est plus facile de briller. Plus intéressant est donc le 3e, Kevin De Bruyne, qui a créé 94 occasions du côté de Manchester City. A des années-lumière, donc, de Lionel Messi…