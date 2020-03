FC Barcelone : Messi n’est pas le seul à avoir joué le Clasico blessé 

Mundo Deportivo révèle qu’à l’instar de Lionel Messi, Jordi Alba a joué blessé le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone dimanche soir. « Il a reçu le feu vert du staff médical la veille du Clasico et a joué malgré ses soucis physiques. Quique Setién a pris le risque de l’aligner car c’était un match très important », explique le quotidien catalan.

