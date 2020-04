FC Barcelone : Messi pousse Valverde à sortir de sa réserve

true

Débarqué du FC Barcelone en janvier au profit de Quique Setién, Ernesto Valverde a brisé son silence pour évoquer un sujet qui lui tient à cœur : Lionel Messi (32 ans).



Javier Tebas n’a pas donné de très bonnes nouvelles aux supporters du FC Barcelone et à Lionel Messi. Le président de LaLiga a l’air persuadé que le club catalan sera incapable de payer les transferts de Neymar et de Lautaro Martinez au mercato.

« Il n’est pas vrai que le Barça négocie le recrutement de top-joueurs cet été, affirme le célèbre pourfendeur du PSG dans le quotidien espagnol AS. Les dirigeants sont plus soucieux de la reprise du championnat que du recrutement. Il y aura des échanges de joueurs, mais aucun club en Europe ne travaille sur un tel mercato à l’heure actuelle. Ils sont plus soucieux de terminer la saison et des dommages qui en découleront. Tout est arrêté pour le mercato, et Neymar et Lautaro Martinez inclus. Ces rumeurs me surprennent, le Barça n’est pas sur ces dossiers. »

Messi allait trop vite pour Valverde

Heureusement pour lui, Messi a reçu les louanges d’Ernesto Valverde. Le discret technicien espagnol, débarqué de son poste de coach du Barça en janvier, parle peu mais il est revenu sur le talent inné de l’attaquant argentin. « À l’entraînement, Messi fait des choses que vous n’avez pas vues parce qu’il a une longueur d’avance sur vous, il voit une meilleure option, a-t-il commenté dans Mundo Deportivo. Il fait des choses que vous ne voyez même pas. C’est un joueur facile à entraîner, il est un leader. C’est une bénédiction pour gagner, et cela fait que les autres se sentent grands et à jouer au plus haut niveau. »