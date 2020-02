FC Barcelone : Messi rabaissé devant CR7 par un Champion du monde français

true

S’il rayonne du côté du FC Barcelone et s’est offert un triplé de passes décisives hier lors de Bétis Séville – Barça (2-3) en Liga, Lionel Messi n’est vraiment prophète qu’en Espagne. Contrairement à Cristiano Ronaldo, qui a réussi à Manchester United et le fait aussi à Turin, « la Pulga » n’est homme que d’un seul championnat : la Liga.

Pour Emmanuel Petit, ancien d’Arsenal et du FC Barcelone, Léo Messi le fait aussi par sécurité, lui qui se veut très sceptique sur les chances de l’Argentin de s’imposer aujourd’hui en Angleterre : « Honnêtement, je ne pense pas qu’il soit adapté à l’intensité de l’Angleterre. Il n’aime pas être fermé et se battre. En Espagne, il est protégé. Ce serait un plaisir pour les fans anglais de le voir mais je ne vois pas pourquoi un club comme Manchester City, par exemple, se déplacerait pour Messi à 32 ou 33 ans. Messi n’est pas Cristiano, ce n’est pas la même machine. Ronaldo est un monstre mais, à 32 ans, Messi n’a plus qu’un ou deux ans à jouer au plus haut niveau. Même en jouant aux côtés de grands joueurs au Barça, il n’aura pas le même rythme ou la capacité de dribbler. Je suis sûr qu’il sait que la fin n’est pas loin », a balancé le Champion du Monde au « Daily Mirror ».

Décidément les anciens Champions du Monde 1998 français passés par le Barça ne sont pas tendres en ce moment avec leur ancien club et ses joueurs. La semaine dernière, Christophe Dugarry avait tiré le premier sur « RMC » en taxant les dirigeants actuels de « pitres ».