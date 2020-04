FC Barcelone : Messi remporte une bataille prestigieuse face à Cristiano Ronaldo

true

Lionel Messi, la star du FC Barcelone, vient de prendre un bel avantage dans son duel éternel face à Cristiano Ronaldo.

Voilà plus d’une douzaine d’années désormais que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se livrent un duel qui fait vibrer la planète football. Et les partisans des deux camps ont toujours autant de mal à se départager.

Mais la star du FC Barcelone a remporté une bataille de prestige grâce à la revue Four Four Two, réputée de l’autre côté de la Manche. La publication britannique a en effet annoncé son classement des meilleurs joueurs des 25 dernières années…

Et Lionel Messi trône en première position devant un certain Cristiano Ronaldo. Zinédine Zidane complète le podium dans un Top 10 forcément prestigieux.

Le classement de Four Four Two :

1 Lionel Messi ARG

2 Cristiano Ronaldo POR

3 Zinedine Zidane FRA

4 Ronaldo Nazario de Lima BRA

5 Ronaldinho Gaucho BRA

6 Thierry Henry FRA

7 Xavi Hernández ESP

8 Andrés Iniesta ESP

9 Paolo Maldini ITA

10 Roberto Baggio ITA

20 Sergio Busquets ESP

21 Raúl González Blanco ESP

24 Sergio Ramos ESP