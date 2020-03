FC Barcelone : Messi, roi incontesté d’une catégorie très prisée

En cette période sans match, les dingues de statistiques footballistiques peuvent s’en donner à cœur-joie pour remonter plusieurs années en arrière. Le souci, c’est que le résultat de leurs recherches porte très souvent le même nom, celui de Lionel Messi. On savait que l’Argentin était le meilleur buteur et le meilleur créateur d’occasions depuis 2015/16.

Il s’avère qu’il est également le meilleur dribbleur sur cette période avec 680 dribbles réussis. C’est 44 de mieux que son dauphin, l’ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha. Une bonne réponse à ceux qui prétendent que l’Argentin de 32 ans n’est plus aussi vif qu’auparavant et n’arrive plus à passer ses adversaires en revue.

Lionel Messi leads the way in this category, as he has been the absolute dribbling maestro in Europe in the last 5 seasons! 💨

He made 680 successful dribbles since the start of 2015/2016, almost 50 more than anyone else (Wilfried Zaha is 2nd with 636)! 🔥#StayOnYourSofa pic.twitter.com/qClyDeLqGX

— SofaScore🌐 (@SofaScoreINT) March 18, 2020