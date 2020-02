FC Barcelone : Messi se fait conseiller pour sortir indemne du « Barçagate »

true

Dans l’entretien à cœur ouvert qu’il a accordé au Mundo Deportivo ce jeudi, Lionel Messi fait bien comprendre que les remous internes du FC Barcelone depuis le début de la saison l’affectent particulièrement. Sachant qu’il s’agit du joueur portant à bout de bras son équipe, les supporters catalans peuvent s’inquiéter.

Dans la chronique qu’il tient régulièrement pour Betfair, le Ballon d’Or 1999 Rivaldo a conseillé à La Pulga – mais aussi à Gerard Piqué, autre joueur visé par la campagne de dénigrement de Bartomeu and co – de prendre ses distances avec toutes ces tristes histoires pour se concentrer uniquement sur le cœur de son travail : le terrain.

« Lionel Messi et Gerard Piqué doivent se concentrer sur leur travail et attendre le dénouement de cette histoire. C’est ce que j’ai fait durant ma carrière, j’ai toujours essayé de me tenir éloigner des rumeurs et des articles qui ne pouvaient qu’affecter mon rendement si on leur donnait trop d’importance. »