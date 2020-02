FC Barcelone : Messi serait touché moralement par les remous internes

true

Les dirigeants du FC Barcelone ont réuni un comité exécutif extraordinaire afin de mettre un terme rapide à la nouvelle que traverse le club. On voit mal comment le président, Josep Maria Bartomeu, pourrait en sortir indemne, lui qui a donné son feu vert à la campagne de dénigrement de ses rivaux mais aussi de ses joueurs. Surtout qu’on a appris aujourd’hui que le million d’euros payé par le club à l’entreprise de communication était largement au-dessus du prix du marché !

Mais le plus problématique, c’est que tout cela aurait un impact très négatif sur Lionel Messi. Et quand on sait que l’Argentin tient à bout de bras l’équipe depuis le début de la saison, il y a de quoi être inquiet ! Déjà, il n’a pas apprécié le renvoi d’Ernesto Valverde, encore moins les propos d’Eric Abidal, qui a chargé les joueurs pour ce licenciement.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Alors, savoir que son président complotait contre lui pour se maintenir en place l’a vraiment touché, a fait savoir une source proche à Marca. Lui qui peine déjà à trouver le chemin des filets depuis plusieurs matches ne risque pas de retrouver la grande forme dans cette ambiance exécrable…