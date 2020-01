FC Barcelone : Messi s’est offert un nouveau record et en chasse déjà un autre ! 

true

Le FC Barcelone a enfin rassuré. Fébriles depuis la prise de fonctions de Quique Setién, les Blaugrana ont leur succès le plus convaincant de l’année civile devant Leganés hier en 8es de finale de la Coupe du Roi (5-0).

Le passage au 4-3-3 a tout changé

Le passage au 4-3-3 qui a fait l’histoire du Barça a semble-t-il donné des ailes à Lionel Messi (deux buts) Antoine Griezmann (un but). La presse catalane a noté la connexion entre Messi et Griezmann et estime que le 4-3-3 avec Griezmann en pointe et Messi pour le servir est LA meilleure solution pour faire fonctionner cette équipe. L’attaquant argentin, lui, continue d’affoler les compteurs.

Messi se rapproche d’un record de Samitier

Comme déjà évoqué hier soir, Messi (32 ans) est devenu le premier joueur en Espagne à atteindre la barre des 500 victoires en match officiel. « La Pulga » n’a eu besoin que de 710 rencontres pour en arriver là, avec 131 nuls et 79 défaites. Messi chasse un autre record de taille. Avec son doublé de jeudi, le sextuple Ballon d’Or a désormais inscrit 53 buts en Coupe du Roi… à 12 unité du recordman blaugrana Josep Samitier dans la compétition.