FC Barcelone : Messi, Suarez, son adaptation au Barça, un ancien de Ligue 1 se dévoile

Recrue surprise, Martin Braithwaite (27 ans) vit un rêve au FC Barcelone. L’ancien du Téfécé raconte son quotidien dans un des plus grands clubs du monde.

Une avenir inattendue. Alors qu’il était un joueur de Léganès, Martin Braithwaite (27 ans) a rejoint le FC Barcelone en qualité de joker, au mois de février dernier. Les Catalans ont misé 18M€ sur l’ancien joueur du Téfécé.

Moqué, raillé lors de l’annonce, Braithwaite s’est réfugié dans le travail. L’international danois savoure maintenant son rêve éveillé. Alors que la Liga reprend cette semaine, le buteur a réalisé un premier bilan de son aventure dans un entretien accordé à Goal.com: « Je me suis sentie très fier [d’avoir été choisi par le Barça, ndlr]. Je me suis dit que le travail était récompensé et cela m’a donné encore plus de motivation pour repousser les limites de ce que je peux faire dans ma carrière. »

Grâce à son abnégation et son abattage, le récent papa d’un petit garçon est désormais soutenu par les supporters barcelonais : « Le soutien du Camp Nou ? Honnêtement, je ne sais pas. J’essaie d’être moi-même à 100% et quand je joue, j’essaie de regarder mon équipe et d’adapter mes capacités. Peut-être parce que je n’essaie pas d’être quelqu’un d’autre, j’essaie juste d’être moi-même. »

Braithwaite en admiration devant Messi et Suarez

Braithwaite, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Barça, a forcément évoqué les nouvelles relations nouées avec ses partenaires. Le néo-catalan partage désormais le vestiaire avec des stars de la trempe de Lionel Messi : « Messi change beaucoup de choses, bien sûr. Il donne tellement de confiance à l’équipe parce qu’il peut faire la différence et il m’a aussi aidé personnellement à devenir un meilleur joueur grâce à ses conseils et à sa façon de voir le football. C’est vraiment une source d’inspiration. »

Sa venue au sein du FC Barcelone devait palier la blessure de Suarez. Mais à la suite de la suspension des championnats liée au Covid-19, l’Uruguayan est remis de sa blessure. Pourtant, Braithwaite ne possède pas de rancoeur par rapport à cette situation : « Je suis tellement heureux que Luis [Suarez] soit de retour parce que quand je suis venu ici, il était blessé et je n’ai pas joué avec lui. Je veux apprendre de lui, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. Je suis heureux qu’il soit de retour. »