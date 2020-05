FC Barcelone : mise au point, C1, niveau de jeu…Lionel Messi met la pression

false

Dans deux entretiens accordés à Sport et au Mundo Deportivo, le milieu de terrain du FC Barcelone, Lionel Messi, a mis la pression sur Quique Setién.

Lionel Messi, le milieu de terrain du FC Barcelone, a donc choisi le 15 mai pour effectuer sa rentrée médiatique. L’Argentin, qui s’est montré si discret depuis des semaines, a donc accordé deux entretiens aux influents quotidiens sportifs catalans, El Mundo Deportivo et Sport. Avec. un but clairement affiché : rappeler ses exigences quant aux semaines à venir.

Et, de toute évidence, la Pulga a tenu à signifier qu’il n’était pas content du jeu proposé par le Barça avant que le coronavirus mette un terme aux compétitions nationales et européennes. Quique Setién, l’entraîneur, appréciera. « Lorsque notre entraîneur a dit que l’on pouvait gagner la Ligue des Champions, il avait mal compris mon propos de l’époque. Ce que j’ai dit, c’est qu’en jouant de la façon dont nous avons joué avant la pause, il est clair que ce n’était pas suffisant pour gagner la Ligue des champions. Je n’ai jamais douté de l’équipe que nous avons et je n’ai pas de doute sur le fait que nous pouvons encore tout gagner. Mais pas de la façon dont nous avons joué avant l’arrêt des compétitions. »

« Cela nous enlèvera le doute et nous saurons quel est notre niveau. »

Avant de poursuivre, tout en se demandant si la Liga pourra bel et bien retrouver ses droits dans les prochaines semaines. « Peut-être que cette pause nous sera bénéfique. On va voir si on peut reprendre les compétitions. Si c’est le cas, cela nous enlèvera le doute et nous saurons quel est notre niveau. »