FC Barcelone – Mercato : Manchester ne lâche pas le chouchou de Messi

Il est la nouvelle pépite issue de La Masia. Biberonné au FC Barcelone, Ansu Fati (17 ans) s’est révélé sous les couleurs catalanes. Cette année, le natif de Bissau (Guinée-Bissau) a participé à 24 matchs, toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 1 passe décisive. Son entente naturelle avec Lionel Messi a surpris les observateurs des Blaugrana.

Forcément, ses qualités ont attiré les grands clubs européens. Fati est sous contrat jusqu’en 2022 avec le Barça. Selon Sport, Manchester United (Premier League) convoite l’ailier gauche par l’intermédiaire de Jorges Mendes, influent agent portugais. Les Anglais auraient déjà fait une offre de 100M€. La somme astronomique a été déclinée par le FC Barcelone. Les Catalans souhaitent faire prolonger leur joyau. L’ailier gauche représente le présent et l’avenir du Barça. Il pourrait prendre la succession de Lionel Messi, qui aura 33 ans à la fin du mois de juin.

Le FC Barcelone juge Fati intransférable. Problème, le contrat possède une clause libératoire à hauteur de 170M€. Le prix est coûteux. Mais, MU possède la surface financière pour assumer cette transaction. Ansu Fati attend un geste fort de son club formateur.

Il entend être rassuré par l’organigramme barcelonais sur ses perspectives d’avenir et son temps de jeu. Une éventuelle prolongation pourrait être un bon signe envoyée à l’ailier gauche. Surtout, elle permettrait au Barça de faire grimper la clause libératoire à 400M€. De quoi faire éloigner les intérêts de clubs étrangers.

Manchester United’s interest in Ansu Fati is very serious and now that Barça have rejected a 100 million euros offer for the 17-year-old, the English side are ready to propose an improved offer in the coming days. [sport] pic.twitter.com/80HKyBZXWW

— barcacentre (from 🏡) (@barcacentre) June 11, 2020