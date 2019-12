FC Barcelone : Nabil Fekir se compare lui-même à Lionel Messi

true

Aujourd’hui au Bétis Séville, Nabil Fekir voit quelques similitudes entre son jeu et celui de la star du FC Barcelone, Lionel Messi.

Par le passé, la comparaison a régulièrement fleuri entre Rhône et Saône, Nabil Fekir (Bétis Séville, 26 ans) a souvent été le « Messi » de l’OL… Et le Champion du Monde, qui s’éclate en Espagne sous ses nouvelles couleurs, a visiblement pris au mot les éloges de Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio et consorts.

Dans un entretien à « Telefoot » ce dimanche, Nabil Fekir s’est lui-même comparé au sextuple Ballon d’Or… En gardant le sens des proportions bien sûr : « Messi, je lui ressemble un petit peu dans le style de jeu et tout ça. Attention, je n’ai pas son niveau. Attention ! Mais… Crochets courts, pied gauche, je lui ressemble un petit peu. Ce sont des joueurs qu’on aime regarder. Quand on est devant notre écran, ce sont des joueurs qui nous font aimer le foot ».

Bien évidemment, la phrase sortie de son contexte peut paraître un poil présomptueuse… Et elle enflamme d’ailleurs Twitter puisque l’ancien Lyonnais est l’une des tendances France de la journée depuis sa sortie sur TF1.