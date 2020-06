FC Barcelone : Neymar ne veut pas payer, les Blaugranas veulent majorer la peine, ça part au clash !

true

La justice espagnole a infligé une amende à Neymar, en conflit avec le FC Barcelone. Mais le club catalan réclame davantage et le Brésilien va faire appel.

Hier, la justice espagnole a condamné Neymar a versé 6,7 M€ au FC Barcelone. Les deux parties sont en litige depuis 2017, quand le Brésilien a signé au PSG mais qu’il a demandé à son ancien club de lui verser une prime de 43,6 M€ pour avoir prolongé six mois avant son transfert. La justice a rendu son verdict, donc, mais c’est loin d’être fini.

En effet, Neymar n’est pas du tout d’accord avec ce jugement. Il compte faire appel auprès de la Cour Supérieure de Catalogne. Là où ça devient amusant, c’est que le Barça non plus n’est pas d’accord ! Selon ESPN, les Blaugranas réclament des intérêts par rapport à cette affaire qui traîne depuis trois ans. La facture pourrait grimper de 800.000€ pour le Ney.

Dans ces conditions, on se demande comment le Brésilien et le club catalan vont en plus pouvoir négocier en parallèle des retrouvailles, que ce soit pour cet été ou pour 2021…