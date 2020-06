FC Barcelone : nouveau clash en vue entre Messi et ses dirigeants ?

true

Le président du FC Barcelone a apporté son soutien à son entraîneur, que les joueurs ont pourtant remis en cause pour ses choix tactiques.

Le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, programmé ce soir à 22h, fait la Une des quotidiens espagnols. Tous sont unanimes : les Blaugranas doivent gagner sous peine de voir le Real, leader avec deux points d’avance, s’envoler en tête du classement. Cela n’a rien d’une évidence pour une équipe dans le dur depuis son nul à Vigo (2-2) le week-end dernier.

Un nul qui a provoqué une division entre l’entraîneur, Quique Sétien, son staff et les joueurs. Ces derniers reprocheraient au technicien certains choix discutables au niveau tactique et des remplacements pas très clairs. La fracture est proche, et une contre-performance face aux Colchoneros l’accentuerait.

Et le pire, c’est que, comme l’explique El Mundo Deportivo, le président du FCB, Josep Maria Bartomeu, a rencontré Sétien pour l’assurer de son soutien. Ce faisant, le dirigeant se place donc contre les cadors du vestiaire, les Gerard Piqué, Sergio Busquets (qui fera sa rentrée ce soir) et surtout Lionel Messi. D’un côté les joueurs, de l’autre dirigeants et entraîneurs : ça va mal au Barça. Il ne faudrait pas que les choses empirent ce soir sur les coups de minuit…